Bologna, Saputo in Italia: visita a Mihajlovic, poi alla squadra

L'annuncio della malattia di Mihajlovic ha sconvolto tutto il mondo del calcio. In particolar modo anche il presidente del Bologna Joey Saputo, che in quei giorni ha promesso una visita al proprio allenatore. Il numero uno rossoblù in estate non è mai venuto in Italia, ma questa volta non poteva mancare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei oggi arriverà a Bologna, dove incontrerà il proprio allenatore. Un lungo abbraccio, un doveroso tributo a colui che pochi mesi fa ha condotto il Bologna verso una salvezza miracolosa. Poi Saputo partirà alla volta di Augusta in Germania, dove la squadra sta ultimando la preparazione pre-campionato. Sabato assisterà all'amichevole contro l'Augsburg e probabilmente parlerà di mercato con Sabatini e Bigon.

