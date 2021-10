Bologna, si ferma anche Sansone e oggi riparte il ritiro fino a domenica

Sarà una gara importantissima quella di domenica per la Lazio e per il Bologna. Le due squadre si sfideranno nel lunch match in programma allo stadio Dall'Ara alle 12:30. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno messo in fila due vittorie consecutive, una nel derby e una contro la Lokomotiv Mosca, i felsinei di Mihajlovic vogliono tornare a vincere dopo il pareggio contro il Genoa e la pesante sconfitta subita per mano dell'Empoli.

Per il Bologna sarà una gara spartiacque: dopo il match contro i toscani Miha ha ordinato il ritiro, interrotto per due giorni, e che inizierà di nuovo oggi fino al match. Soumaoro non sarà della partita, è positivo al Covid, e ieri Sansone ha lasciato l'allenamento per un piccolo problema muscolare. Niente di grave ma molto probabilmente non sarà in campo contro la Lazio. A loro si aggiungono anche le assenze di Kingsley e Schouten.

Lazio, "Mi è sembrato di vedere Muriqi": il nuovo coro della Nord e la voglia di rivalsa di Vedat

Roma, continua il profondo rosso: i debiti sfiorano i 400 milioni

TORNA ALLA HOME