Cagliari, le scelte di Nicola in vista della Lazio: Piccoli punto fermo, Marin...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Domani alle 20,45 andrà in scena l'incontro di campionato tra Cagliari e Lazio, che sarà utile alle due compagini per tentare di risollevarsi dopo alcuni passi falsi. Il tecnico rossoblù Davide Nicola, che può contare su una rosa quasi al completo, punterà sulla difesa di sempre, formata da Zappa, Mina, Luperto e Obert. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport i veri dubbi sono a centrocampo, dove l'ex tecnico dell'Empoli è indeciso se puntare sulla coppia muscolare formata da Adopo e Makoumbou o se affidarsi alle geometrie di Marin. Davanti si riparte da Piccoli, unico baluardo in una stagione fin qui non esaltante.