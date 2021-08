Calciomercato, Caicedo si allontana dal Genoa: liguri su Lammers e Nzola

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Felipe Caicedo si allontana dal Genoa. Nonostante gli sforzi dei rossoblù, l'attaccante biancoceleste non sembra convinto della destinazione. La punta preferirebbe rimanere alla Lazio e scegliere la futura destinazione la prossima stagione oppure sposare un progetto estero, magari in una città che accontenti anche le esigenze familiari. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi con tutte le piste da tenere sotto controllo. I liguri continuano a insistere, ma si guardano anche intorno. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, piace sempre Sam Lammers dell'Atalanta inseguito dallo scorso gennaio. Il giocatore olandese, però, potrebbe non essere l'unico colpo in attacco. Il Genoa sta lavorando con lo Spezia a uno scambio che porterebbe in bianconero Destro e Agudelo, con Nzola pronto a fare il viaggio inverso. La trattativa è in una fase avanzata