Calciomercato, Caicedo torna al Genoa: all'Inter appena 31 minuti

Dopo una stagione complicata tra Genoa e Inter, Felipe tornerà in rossoblù. Il suo ingaggio pesante e la retrocessione però...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Doveva essere l'acquisto per completare l'attacco e lottare per la salvezza, ma lo sbarco di Felipe Caicedo al Genoa si è rivelato un boomerang. L'attaccante che i liguri hanno pagato alla Lazio 2 milioni più iva, ha avuto una parte di stagione complicata con tre infortuni che hanno rallentato il suo contributo alla causa. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, un totale di 378' giocati , Coppa Italia compresa, con la maglia del Genoa in nove gare delle quali solo una dall'inizio alla fine è troppo poco per un giocatore come lui. A fine gennaio ecco la cessione in prestito all'Inter dove però ha raccolto appena 31' di gioco così suddivisi: 9' proprio contro il Genoa, 5' contro la Fiorentina e 17' nell'ultima sfida con la Sampdoria e nemmeno una presenza in Coppa Italia. Arrivato alla Pinetina su precisa richiesta di Inzaghi, non è riuscito a trovare spazio nonostante il tecnico lo avesse voluto fortemente. E Caicedo ora tornerà in rossoblù. Classe 1988, un contratto pesantissimo e una serie B alle porte. In un Genoa che ha bisogno di rivoluzionare l'attacco difficilmente troverà posto e la società dovrà riuscire a liberarsi di lui cercando di ridurre al minimo l'impatto economico negativo che porterà questa operazione.