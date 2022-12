Calciomercato, Cheddira: "Lazio, Napoli o Torino? Io preferisco..."

Dopo il Mondiale da outsider, l'attaccante del Marocco e del Bari è finito sul taccuino di molti club e lui chiarisce...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Marocco è stata la vera sorpresa del Mondiale in Qatar, La selezione è stata la prima nazionale africana ad arrivare tra le prime quattro e ha chiuso con un ottimo quarto posto. I giocatori hanno fatto un rientro trionfale a Rabat e sono tutti diventati degli idoli in patria. Tra questi c'è anche Walid Cheddira che gioca in Italia nel Bari e che è nato nel nostro paese, più precisamente a Loreto. Il calciatore è tornato arricchito dall'esperienza mondiale e ora si concentra sul campionato cadetto. Le sue performance, però, hanno attirato le attenzioni di molti club di Serie A e il suo nome è stato accostato a Lazio, Torino e Napoli. L'attaccante ha parlato sulle pagine de La Repubblica e per il momento non ha espresso preferenze dicendosi concentrato solo sul Bari. Ecco le sue parole: «Non ci penso. Non sento queste voci, non ne sapevo nulla. Abbiamo le idee chiare, cioè pensare solo al campo. Quello che sarà il futuro, si vedrà. Io qui a Bari sono felice».