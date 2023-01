Calciomercato, Ilic vicinissimo al Torino: ecco le cifre dell'affare

Il club granata prenderà subito il centrocampista serbo e acquisterà anche il difensore Hien che, però, resterà in prestito al Verona...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Un doppio affare per il Torino che sogna di essere protagonista in Coppa Italia e di risalire in campionato. Proprio la vittoria sul Milan e un tabellone aperto (dalla sua parte sono usciti rossoneri e Napoli) spingono i granata e il patron Cairo a sognare. Il presidente vuole venire incontro a Juric e, visti anche i tanti infortuni della rosa, vuole piazzare il grande colpo. Il nome è quello di Ivan ilic del Verona. Come sottolinea l'edizione odierna de La Stampa, il club piemontese ha rilanciato per chiudere la maxi operazione con i veneti. Il Toro ha offerto 17 milioni più due di bonus per i cartellini di Ilic e Hien con il difensore che resterebbe in gialloblù per sei mesi in prestito e sbarcherebbe sotto la Mole in estate. Il Verona vorrebbe 20 milioni, si studiano premi ed eventuali ulteriori bonus per raggiungere la cifra, ma l'operazione è molto avviata. Ivan Ilic indosserebbe subito la maglia granata come prima richiesta del mister per fronteggiare una serie di problemi della linea mediana. Il serbo, non è un mistero, è stato accostato più volte alla Lazio che, però, nell'ultimo periodo aveva un po' mollato la presa tra indice di liquidità e altre urgenze di organico.