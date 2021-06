Calciomercato Inter, Keita incontra Inzaghi a Capri: il senegalese si propone

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO INTER - Un incontro che sa di dejavu. Keita Balde Diao e Simone Inzaghi si sono incontrati in vacanza a Capri. Un saluto veloce e la voglia un giorno di rincontrarsi su un campo da calcio, magari lottando per gli stessi colori. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il senegalese sogna di tornare a lavorare con il piacentino. Proprio con il mister, l'attaccante ha fatto vedere il meglio di sè chiudendo la stagione 2016/17 con 16 reti all'attivo. L'ex Barcellona non si è più ripetuto a quei livelli. Le esperienze con Monaco, Inter e Sampdoria sono state con più ombre che luci. Per questo Keita vorrebbe tornare a lavorare con Inzaghi. In più per lui si tratterebbe di un ritorno a Milano, città dove ha vissuto un anno e in cui si è ambientato benissimo. Per il momento è solo un'idea, ma chissà che con il trascorrere delle settimane non si possa passare ai fatti e la pista possa concretizzarsi.