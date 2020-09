Calciomercato, Izzo verso la Roma: prestito con riscatto a più di 20 milioni

Armando Izzo sembra destinato a Roma, ma sulla sponda giallorossa. Questa l'ultima novità di mercato per quanto riguarda il difensore del Torino, accostato anche alla Lazio ma con un prezzo considerato eccessivo dai biancocelesti: Cairo lo valuta infatti almeno 20 milioni di euro. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, sul giocatore c'è ora forte l'interesse della Roma, che starebbe cercando la formula del prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni o, in alternativa, uno scambio di prestiti con Cristante. Difficile che la Lazio giocherà al rialzo per Izzo, la pista granata si raffredda.

