Calciomercato Lazio, anche il Milan sulle tracce di Hysaj

CALCIOMERCATO LAZIO - Elsed Hysaj rischia di essere uno degli svincolati di lusso della prossima estate. Il terzino albanese si libererà dal Napoli a giugno e potrebbe cercare nuovi stimoli altrove. Il suo nome è stato accostato più volte alla Lazio negli ultimi mesi, ma i biancocelesti non sarebbero l'unico club sulle sue tracce. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, il Milan starebbe pensando a lui come vice Theo Hernandez. Solamente un'idea per ora che, però, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nelle prossime settimane. Non rimane che attendere.