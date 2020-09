Calciomercato Lazio, anche l'Inter mette gli occhi su Otamendi

Durante il periodo di calciomercato, le squadre si trasformano in porti di mare: continui spostamenti in entrata e in uscita per cercare di accaparrarsi le barche migliori in circolazione. La Lazio, con la cessione imminente di Bastos in Turchia e l'infortunio di Luiz Felipe, ha bisogno di rinforzi in difesa e, oltre al vecchio obiettivo Kumbulla, avrebbe messo gli occhi anche sull'esperto Otamendi. Anche l'Inter è in cerca di un centrale, data la partenza di Godin in terra sarda. I nerazzurri, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, starebbero sondando il terreno per entrambi. Ciò che prima era solo una sfida in campo, ora lo sta diventando anche fuori con tattiche di mercato. Sicuramente i biancocelesti non possono permettersi ambedue i giocatori e quindi Tare dovrà fare una scelta ben precisa. Il club milanese si era tirato fuori dai giochi per l'albanese, ma pare che le carte in tavola siano state nuovamente mischiate. L'argentino invece si è svincolato dal City: chi farà l'offerta più alta si aggiudicherà il calciatore. Vedremo chi farà la mossa migliore.