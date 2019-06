Calciomercato Lazio, assalto a Vavro: l'obiettivo è portarlo ad Auronzo

La Lazio lavora sotto traccia. Lo fa su più piste e in massima riservatezza. Sono tanti gli obiettivi di mercato dei biancocelesti: uno di questi porta al nome di Denis Vavro del Copenaghen. Parliamo di un difensore giovane (classe '96) e promettente (in Slovacchia lo paragonano a Skriniar). Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, la Lazio avrebbe stanziato 10 milioni di euro per il difensore slovacco. L'obiettivo della società capitolina è di chiudere al più presto la trattativa, in modo tale da permettere al calciatore e a mister Inzaghi di cominciare a lavorare già ad Auronzo. Vavro aspetta la Lazio, nonostante su di lui ci sia l'interesse di altri club italiani (Atalanta e Roma). Tra domanda e offerta ballano due milioni: il Copenaghen ne vorrebbe 12, la Lazio è disposta ad arrivare a 10. Ma come spesso accade, la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva: entro fine mese la situazione dovrebbe sbloccarsi.

