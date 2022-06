Calciomercato Lazio, asse con la SPAL: Maistro per arrivare a Esposito?

La SPAL e Maistro sono molto vicini, la trattativa va avanti da qualche giorno e la Lazio avrebbe pensato di usarla come base per arrivare a Esposito...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il rapporto tra Lazio e SPAL è sempre stato ottimo, le società in più occasioni hanno fatto degli affari insieme, il più importante Lazzari-Murgia. Oggi i biancocelesti e gli estensi potrebbero tornare a lavorare per un scambio che coinvolgerebbe, invece, Salvatore Esposito e Fabio Maistro. Il giovane centrocampista spallino è reduce da ottime stagione, ha raggiunto la maturità giusta per il grande salto, a confermarlo è stato anche l'esordio in Nazionale. La Lazio lo sta valutando, è un prospetto interessantissimo sul quale si sono fiondate anche Napoli, Monza, Sampdoria e Salernitana, pronte a darsi battaglia per assicurarselo.

I biancocelesti, però, potrebbero vantare una posizione di vantaggio e a garantirglielo sarebbe Fabio Maistro, centrocampista classe 1998 a cui la SPAL ha offerto un contratto di tre anni. Le società, secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbero ipotizzare uno scambio tra i due, la Lazio aggiungerebbe in tal caso un conguaglio economico e si assicurerebbe il giovane Esposito. Per il momento è solo un'idea, i biancocelesti non hanno fatto offerte per il classe 2000, mentre la trattativa con la SPAL per la cessioni di Maistro sembra già essere in fase avanzata. Proprio questa situazione conferma che nelle prossime ore la Lazio sarà costretta a decidere se continuare su questa pista o orientarsi su altre.