Calciomercato Lazio, Badelj non resterà alla Fiorentina: niente riscatto per il croato

Il ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina non è andato come la dirigenza viola sperava, un ritorno di fiamma che non ha dato frutti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'acquisto a gennaio di Amrabat dal Verona ha di fatto messo la parola fine sulla seconda avventura in terra toscana del croato, che in questa stagione ha collezionato 1.100 minuti in 23 apparizioni senza mai convincere del tutto. Proprio per questo, nonostante la decurtazione sostanziale dell’ingaggio, la Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto per Badelj, che quindi probabilmente tornerà a Roma una volta finito il prestito nonostante la sua volontà sia quella di strappare la riconferma a Firenze. Sul centrocampista di proprietà della Lazio c'è già il Lokomotiv Mosca come possibile meta per il prossimo anno.