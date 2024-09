Calciomercato Lazio | Basic, prosegue la trattativa: oggi sarà decisivo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato in entrata è chiuso, tutto è rimandato a gennaio, ma in uscita si può ancora operare e la Lazio sta cercando di piazzare almeno uno degli esuberi. Il profilo in questione è quello di Toma Basic che, come anticipato, è finito nel mirino dell’Hajduk Spalato di Gattuso. La trattativa sta andando avanti da giorni, ma il nodo è l’ingaggio. Il club croato, riporta Il Corriere dello Sport, non è disposto interamente a pagare il suo ingaggio da 1,6 milioni annui fino al 2026. Al massimo, sarebbe disposto a mettere 400.000 mila euro che consentirebbero ai capitolini di risparmiare un minimo.

Per questo la società biancoceleste stava valutando l’idea di tenerlo in organico, seppur fuori dal progetto sarebbe potuto essere utile a stagione in corso considerando anche che, da regolamento, sono possibili due cambi nella lista della Serie A durante il campionato. Nella serata di ieri invece, scrive il quotidiano, ci sarebbe stata un’accelerata significativa e addirittura i media locali scrivevano che oggi si sarebbe perfezionato il tutto. Bisognerà attendere per capire come si concluderà la vicenda ricordando che tutto dovrà essere fatto entro domani, ultimo giorno di mercato in Croazia.

