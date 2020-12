Calciomercato Lazio, Caicedo è un rebus: la Fiorentina non molla. E Biraghi...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio cade a San Siro. I biancocelesti si inchinano al Milan solo nel recupero dopo una prestazione più che maiuscola. Oltre agli errori difensivi, due gol subiti su angolo sono inaccettabili, sul banco degli imputati è finito Inzaghi le cui scelte non sono state completamente comprese dal popolo e dall'ambiente biancoceleste. Le sostituzioni di Immobile e Milinkovic e, soprattutto, aver preferito Muriqi a Caicedo ha scatenato i social. Il sudamericano aveva dato garanzie sulle sue condizioni e le sue caratteristiche avrebbero fatto più che comodo contro i rossoneri. L'esclusione non gli ha fatto piacere. Il kosovaro, dal canto suo, non ha brillato e ha mostrato di essere lontano dalla forma migliore, visto che è rientrato da pochi giorni dal problema muscolare accusato contro lo Zenit. Questa esclusione non fa che aumentare le voci di un possibile addio di Felipe da Formello. La Fiorentina è sempre forte sul giocatore. I viola stanno anche perfezionando il passaggio di Cutrone al Napoli, con l'ex Milan che sostituirebbe Milik e Lllorente pronti a salutare i partenopei. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, i biancocelesti non intendono scendere sotto i 6/8 milioni per il cartellino del calciatore. Attenzione poi a Cristiano Biraghi che piace tanto ai capitolini e che potrebbe essere una pedina di scambio appetibile. C'è poi anche il profilo di Duncan che intriga, ma potrebbe essere un'operazione scissa e da rivalutare in estate.