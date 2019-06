Calciomercato Lazio, Caicedo e Wallace in uscita: le possibili destinazioni

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo mercato in entrata per la Lazio di Simone Inzaghi, perché sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare la Capitale. Fortuna Wallace è il primo che dovrebbe salutare Formello, per lui restano in piedi le ipotesi Brasile o Premier League, nelle prossime settimane se ne saprà di più. Dovrebbe partire anche Felipe Caicedo nonostante una stagione da protagonista. L'ecuadoriano ha un solo anno di contratto e non si è arrivati a un accordo per il rinnovo. Il giocatore ha importanti offerte economiche da Emirati e Cina, ma è stato sondato anche da Liga e Premier League. Il bomber valuterà con la famiglia e deciderà la destinazione più congeniale. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la conferma di Inzaghi mette sulla lista dei partenti anche Milan Badelj. Il rapporto tra il croato e il mister non è mai decollato e il giocatore potrebbe salutare. In uscita anche Patric e Durmisi, mentre Bruno Jordao e Murgia dovrebbero partire in prestito nell'affare Fares. Berisha e Lukaku dovrebbero strappare una conferma per essere rivalutati, mentre Pedro Neto potrebbe andare a farsi le ossa da qualche parte. Bastos ha ricevuto delle offerte, ma è stato tra i più positivi in difesa e potrebbe restare.

