Calciomercato Lazio | Capitolo uscite: per Hysaj c'è il nodo stipendio

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Le cessioni, ora, rappresentano la priorità assoluta per la Lazio, lo ha dichiarato con toni perentori il ds Fabiani ai nostri microfoni. Serve sbloccare il mercato in uscita per poter compiere tutte le altre operazioni. Il primo nome, tra quelli presenti nella lista dei partenti, è quello di Hysaj che però, riporta Il Corriere dello Sport, finora non ha trovato nessuno che gli riconosca un ingaggio importante come quello che percepisce in biancoceleste, da 2,8 milioni di euro complessivi. Il suo contratto inoltre, è in scadenza a giugno 2025 ma non andrà via se non riuscirà a strappare un accordo di più anni e soprattutto conveniente.

Sullo sfondo, restano le situazioni legate a Cancellieri, sondato anche dal Parma, Akpa-Akpro, Basic, Fares e André Anderson. Marcos Antonio e Kamenovic rappresentano un pensiero in meno, sono partiti nonostante non sia stato semplice chiudere le trattative. Il rischio è che il gruppo degli esuberi si svuoti a ridosso del gong della sessione di mercato.

