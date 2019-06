Calciomercato Lazio, Chakvetadze per il centrocampo. E su Wesley…

La Lazio non vuole farsi trovare impreparata e, per tutelare il centrocampo, sta già pensando ai nomi che andrebbero a sostituire gli eventuali partenti (Badelj e Milinkovic). Quello di mezzo è il reparto in cui i biancocelesti stanno messi meglio e non sono intenzionati a indebolirlo: il ds Tare sta osservando diversi profili in giro per l’Europa, alla ricerca di nuovi talenti. L’ultima indiscrezione è quella che porta al nome di Chakvetadze, classe ’99, numero 10 del Gent. È georgiano di nascita, cresciuto nella Dinamo Tbilisi, ha già esordito in nazionale maggiore realizzando 5 gol in 7 gare. In Belgio si è fatto notare per la sua abilità nella costruzione del gioco, per le sue doti di rifinitura e per la velocità che gli ha permesso di essere paragonato a Kakà, l’ex milanista. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Gent lo pagò 1,5 milioni quando ancora non aveva compiuto 17 anni: è un talento indiscusso. Non andrebbe a ricoprire propriamente il ruolo di Milinkovic, da cui differisce per caratteristiche. Ma si può muovere sia da interno di centrocampo che da esterno da attacco, risultando utile sia per il 3-5-2 che per 4-3-3.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ALTRE PISTE: L’altro nome caldo di questi giorni è quello di Szoboszlai, 18enne talento ungherese del Salisburgo. Un’altra promessa del futuro: il club austriaco però preferirebbe trattenerlo ancora una stagione per poi venderlo la prossima estate. In casa Lazio rimane sempre attuale la pista che porta a Wesley, il centravanti del Bruges, squadra con la quale si sta cercando di trovare l’intesa. Sul calciatore è piombato anche l’interesse del Newcastle, motivo per cui la Lazio vorrebbe accelerare la trattativa.

