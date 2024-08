Calciomercato Lazio, Cherki: attenzione al Lipsia, sarebbe spuntato un accordo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello di Rayan Cherki è un nome che continua a farsi sentire in orbita Lazio. Come già riportato in esclusiva dalla nostra redazione, il franco algerino è in rotta con il Lione e il suo contratto scade nel 2025, situazioni che hanno inevitabilmente fatto scendere il costo del cartellino a 15 milioni di euro. Su di lui però c'è molta concorrenza: oltre al club biancoceleste, sulle sue orme ci sarebbero anche Borussia Dortmund e soprattutto il Lipsia. In particolare quest'ultimo avrebbe rafforzato la sua pole position nella corsa al calciatore: come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, ci sarebbero già contatti in corso tra il Lipsia e gli agenti per un contratto di 5 anni e un accordo in definizione.