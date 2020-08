Calciomercato Lazio, contatti con Bonaventura: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Gonzalo Escalante, la Lazio è a caccia di rinforzi per la linea mediana. Sfumato David Silva, i biancocelesti seguono varie piste e non trascurano nessun dettaglio. La stagione sarà lunga, ma compressa per il coronavirus, e gli impegni ravvicinati costringono tutti i club a cercare di allungare e rimpinguare le rose. La Lazio non fa eccezioni e nelle ultime ore ha ripreso corpo la pista che porta a Giacomo Bonaventura. Il calciatore, svincolatosi dal Milan, era stato proposto qualche mese fa ma non aveva suscitato particolari consensi. Il suo finale di stagione in maglia rossonera, però, è una bella garanzia sulle sue condizioni fisiche e così, come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Tare e Raiola sono tornati a parlare di lui. Può essere un'alternativa valida per la linea mediana e può giocare anche esterno, inoltre ha dalla sua esperienza internazionale e tanta voglia di rilanciarsi. Potrebbe essere una soluzione low cost da non sottovalutare. Su di lui ci sono sempre Atalanta, Roma e Torino, ma la Lazio resta alla finestra.

