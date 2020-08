Calciomercato Lazio, si volta pagina: contatti con James Rodriguez

Sfumato David Silva, la Lazio torna sul mercato per cercare di regalare a Inzaghi colpi importanti per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono stati allacciati contatti con Jorge Mendes per sondare il terreno per James Rodriguez e capire la fattibilità dell’affare. Il colombiano è in scadenza nel 2021, viene valutato circa 20 milioni dal Real Madrid, guadagna sei milioni a stagione, uno stipendio che la Lazio non può garantire, si pensa a un ingaggio simile a quello che veniva garantito a David Silva, la differenza è che a James sarebbe offerto un quinquennale. Lo scoglio è la trattativa con il Real, anche se Perez ha fretta di sbarazzarsi del colombiano per risparmiare l’ingaggio e incassare denaro da reinvestire sul mercato. La Lazio punta a una trattativa lampo, vuole capire se l’operazione può chiudersi a stretto giro, altrimenti punterebbe altrove, senza dar vita a trattative estenuanti, come accaduto con l’ex City.

Pubblicato ieri alle 22:25