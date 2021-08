Calciomercato Lazio, contatti tra Bologna e Fiorentina per Orsolini: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a monitorare il mercato alla ricerca di calciatore che possano fare al caso di maurizio Sarri. Tra i nomi emersi in queste settimane c'è quello di Riccardo Orsolini. Il calciatore del Bologna potrebbe salutare i rossoblù, ma su di lui la concorrenza è folta. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, il Bologna avrebbe richiamato la Fiorentina per capire se i viola sono ancora interessati al giocatore. La base dell'operazione potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto.Gli emiliani avrebbero ricordato ai toscani anche i sondaggi per Orsolini effettuati da Torino e Lazio.