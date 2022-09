Calciomercato Lazio, da Kamenovic a Durmisi: la situazione sulle uscite

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Prima che il calciomercato chiuda i battenti e dia appuntamento a tutti a gennaio con la sessione invernale, la Lazio spera di piazzare gli ultimi esuberi rimasti a Formello. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, c’è stato un cambio di programma per quanto riguarda Kamenovic. Per il difensore si era parlato di un prestito secco e se l’agente, deluso per le mancate chance concesse al suo assistito, dopo un confronto col presidente Lotito aveva pensato di bloccare tutto, ora sembra essere tornato sui suoi passi riaprendo la possibilità ad un trasferimento. Si starebbero valutando piste estere. Situazione diversa per Djavan Anderson, rientrato dal prestito col Pec Zwolle, oggi dovrebbe approdare all’Oxford United in League One. Durmisi potrebbe andare in Spagna al Leganes, ci sono contatti in corso. L’ex Primavera Bertini invece, è stato cercato da Francavilla e dal Siena, si è in attesa di capire quali saranno le prossime mosse. In sospeso resta Akpa Akpro.

