Calciomercato Lazio | Doppio sondaggio per Basic: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve vendere. Non solo un over 22 della famosa lista dei 25, ma la società biancoceleste deve anche cedere i calciatori finiti ai margini del progetto. Fares, Andre Anderson, Cancellieri, Akpa Akpro e Basic sono tutti in cerca di sistemazione. Il centrocampista croato è tornato dopo i sei mesi di prestito alla Salernitana. Secondo l'edizione odierna de Il Tempo, due club di Serie A avrebbero sondato il terreno. Come riporta il quotidiano, su di lui ci sono un paio di neo promosse, nelle ultime settimane Venezia e Parma hanno chiesto informazioni senza approfondire ulteriormente il discorso con i dirigenti laziali. La speranza è che nei prossimi giorni qualcosa si muova e che l'ex Bordeaux, come gli altri sopra citati, possano trovare presto una sistemazione. Secondo Il Corriere dello Sport anche alcuni club francesi avrebbero bussato alla Lazio per chiedere informazioni sul centrocampista.