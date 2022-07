Calciomercato Lazio, Falbo a un passo dal Monopoli: oggi la chiusura

Il terzino è molto vicino a lasciare i biancocelesti per trasferirsi in Puglia. L'ufficialità dovrebbe arrivare già nelle prossime ore...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Operazione sfoltimento rosa per la Lazio di Maurizio Sarri che è alle prese con un duplice lavoro. Se da una parte il mister accoglie i volti nuovi, dall'altra la società deve trovare una collocazione ai calciatori fuori dal progetto tecnico. Tra questi c'è anche Luca Falbo. Dopo il mancato accordo per l'approdo in Croazia, il giocatore è a un passo dal Monopoli. Come ci aveva raccontato in esclusiva il suo agente, l'operazione è vicinissima alla conclusione. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, già oggi dovrebbe arrivare lo scambio di documenti finale e l'annuncio ufficiale.