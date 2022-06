Calciomercato Lazio, Fares verso il ritorno alla base: le novità

Dopo l'infortunio subito al primo allenamento con il Torino e l'intervento chirurgico, il calciatore non verrà riscattato e farà ritorno alla Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Finita ancora prima di iniziare l'avventura al Torino di Momo Fares. L'esterno algerino, fortemente voluto dal diesse Vignati, si è infortunato al suo primo allenamento con la maglia granata ed è stato costretto a operarsi per la rottura del crociato. Il giocatore è vicino al rientro dopo quasi sei mesi di stop, ma non rimarrà in Piemonte. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Stampa, ci saranno tante novità nel Torino sulle fasce. Ansaldi si svincola e Fares tornerà alla Lazio con i granata che non eserciteranno il diritto di riscatto. Si era parlato di un possibile rinnovo del prestito, ma al momento l'affare appare difficile.