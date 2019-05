Calciomercato Lazio, Gattuso e gli altri: ecco le alternative a Inzaghi

CALCIOMERCATO LAZIO - Simone Inzaghi continuerà a essere l'allenatore della Lazio? Questa è la domanda che agita l'ambiente biancoceleste in queste settimane. Dopo la conquista della Coppa Italia, il tecnico piacentino sta riflettendo sul proprio futuro. Il Milan tenta pesantemente il mister che potrebbe scegliere il club meneghino per valorizzare i giovani e provare una nuova esperienza. Ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma le voci continue e il tira molla potrebbe portare la corda a spezzarsi. Quali sono le possibili alternative? La società non vuole farsi trovare impreparata e, come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, potrebbe essere Gennaro Gattuso, fresco di rescissione consensuale con il Milan, il successore di Inzaghi. Una sorta di scambio di panchine tra Roma e Milano. Le altre alternative portano a Leonardo Semplici della Spal e Fabio Liverani del Lecce, entrambi reduci da due grandi stagioni con i rispettivi club. Il tempo scorre, ma una soluzione va trovata il prima possibile.

