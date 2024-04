Calciomercato Lazio, Gila da impazzire: il Real Madrid monitora

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mario Gila è una delle note liete dalla stagione della Lazio. Dall'esordio a Salerno in poi lo spagnolo è diventato un punto di forza della retroguardia biancoceleste, attirando l'interesse della squadra dove è cresciuto, il Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa del Corriere dello Sport in Spagna sono sicuri che i Blancos proveranno a riportare a Madrid Gila, sfruttando la percentuale sulla futura rivendita del 50% concordata con la Lazio nell'estate 2022. Da Formello non arriva nessuna conferma, anzi la Lazio non ha programmato nessuna cessione per il classe 2000 che si pensa possa ulteriormente crescere con un'altra stagione in Serie A.

Gila ha messo insieme 26 presenze complessive, con Tudor è a 5 su 5. Nel passaggio alla linea a 3 è diventato il centrale di sinistra e spesso non disdegna qualche scorribanda in avanti. Il Real Madrid avrebbe individuato in Gila il perfetto sostituto di Nacho, che a luglio si libererà a parametro zero. Nella linea a 4 di Sarri ha ricoperto sia la posizione di centrale di destra che di sinistra, garantendo sempre un ottimo rendimento.