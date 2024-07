Calciomercato Lazio | Gila risponde al Real Madrid: "Non mi muovo da qui!"

RASSEGNA STAMPA - Le voci di mercato corrono e non si fermano. Una su tutte è quella che vede Mario Gila (di nuovo) al Real Madrid. In passato il centrale è stato più volte accostato ai Blancos, che vantano di una corsa preferenziale per riacquistarlo. Lui però non sembra avere intenzione di tornarci in questa sessione estiva. Ai taccuini de Il Messaggero, infatti, ha risposto all'interesse degli spagnoli chiarendo la sua posizione: "Non mi muovo da qui, anche se il Real vanta un diritto e sono arrivate proposte. Il club crede in me e io credo nella Lazio". Una dichirazione d'amore chiara che per il momento spegne ogni rumor sul suo futuro.