Calciomercato Lazio, il Bologna sonda Strakosha se parte Skorupski

Un futuro sempre più in bilico, da decifrare nel più breve tempo possibile. Il contratto di Thomas Strakosha con la Lazio scadrà nel 2022 ma le strade potrebbero anche dividersi anticipatamente. Il club spera ancora in un rinnovo, che però se non arriverà porterà alla separazione. Dopo il Torino, che è alla ricerca di un sostituto di Sirigu nel caso dovesse partire, nella corsa all'estremo difensore albanese potrebbe inserirsi anche il Bologna. Con Skorupski che sembra destinato alla Juventus, i felsinei potrebbero fare un pensiero a Strakosha. Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, l'albanese sarebbe l'indiziato numero uno insieme a Mirante.