Calciomercato Lazio, il destino di Edouard: oggi avversari, poi a gennaio...

Alla fine Caicedo rinnoverà. L'ecuadoriano si legherà fino al 2022 alla Lazio, ma durante l'estate vari scenari si sono succeduti: inizialmente Felipe sembrava destinato alla cessione, poi il rinnovo non era così scontato. E in tutto ciò Tare si è guardato intorno, individuando varie piste per l'attacco. Una di queste portava alla prossima avversaria dei biancocelesti nel girone di Europa League, il Celtic Glasgow. Odsonne Edouard, come riporta la rassegna di Radiosei, era tenuto in grande considerazione nonostante il direttore sportivo dopo i sorteggi di Montecarlo abbia ammesso di non averlo mai cercato.

IDENTIKIT - Edouard è partito forte nella nuova stagione. Due gol nei preliminari di Champions League, uno nel playoff di Europa League e due nel campionato scozzese. Il Celtic l'ha riscattato dal PSG nell'estate del 2018 pagandolo 11 milioni dopo una stagione in prestito soddisfacente. Ha passaporto francese e a gennaio compirà 22 anni, la Lazio lo incontrerà nel doppio confronto di Europa League e sarà un'occasione per studiarlo da vicino. Per il momento Tare ha deciso di non acquistare un nuovo attaccante, chissà che a gennaio non cambi idea e, in quel caso, Edouard sarebbe in pole position.

