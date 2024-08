Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "Cataldi, ecco le ragioni dell'addio"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi ha salutato la Lazio per volare alla Fiorentina. Una scelta che ha fatto esplodere i tifosi biancocelesti contro la società e lasciato la rosa dei capitolini senza calciatori del vivaio. Tempistiche e modi non sono piaciuti, ma l'edizione odierna de Il Messaggero spiega le motivazioni della rottura. Secondo il quotidiano a gravare su Danilo sono stati degli atteggiamenti durante la gestione Tudor mai digeriti dalla società. Il club, quindi, non solo non aveva intenzione di consegnargli la fascia di capitano, ma aveva proprio deciso di cederlo. Ecco perché è stato proposto a più riprese a Torino, Cagliari e Como. In extremis Danilo ha accettato la Fiorentina dopo aver scoperto all'improvviso della fase avanzata della trattativa (come Casale), lasciando Formello sei anni dopo il suo rientro dal Benevento. Una mossa che continua a far discutere ambiente e tifosi.