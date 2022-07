Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Nuovo contatto per Vecino"

Il giocatore, svincolatosi dall'Inter, è in cerca di sistemazione e ha già lavorato con Maurizio Sarri ai tempi di Empoli...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sei acquisti nei primi 15 giorni di ritiro hanno già rivoluzionato la rosa della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno accolto Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Romagnoli, Gila e Maximiano cambiando il loro volto. Il mister insiste per gli ultimi ritocchi che potrebbero portare a Formello un secondo portiere, un terzino sinistro, un vice Immobile (anche se Cancellieri sta facendo molto bene ad Auronzo) e un altro centrocampista. Il sogno per la linea mediana è sempre Ilic, ma il serbo costa quasi 15 milioni e visti i tanti soldi spesi difficile che possa arrivare senza una partenza. Così può tornare di moda lo svincolato Matias Vecino. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, ci sarebbe stato un nuovo contatto per il sudamericano dopo che a maggio era stato un po' accantonato. Il giocatore, svincolatosi dall'Inter, è in cerca di sistemazione e ha già lavorato con Maurizio Sarri ai tempi di Empoli. Il suo profilo potrebbe completare il reparto ed è un'ipotesi da monitorare con attenzione.