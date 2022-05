Calciomercato Lazio, il Napoli pensa a Vecino: la situazione

I partenopei rischiano di perdere Zielinski. Tra i tanti nomi emersi c'è anche quello dell'ormai ex centrocampista dell'Inter...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Bayern Monaco è piombato su Piotr Zielinski. Il club bavarese avrebbe messo gli occhi sul polacco del Napoli. Qualora il giocatore dovesse salutare la Serie A, i partenopei sarebbero chiamati a sostituirlo. Il preferito è Barak del Verona. Il ceco non è l'unico nome però. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i campani starebbero seguendo anche Vecino e Nandez. Il primo, accostato anche alla Lazio, ha già lavorato con Spalletti all'Inter. Proprio questo canale preferenziale potrebbe fare la differenza oltre al fatto che il calciatore si svincola e potrebbe arrivare a parametro zero.