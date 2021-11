Calciomercato Lazio, Il Resto del Carlino: "Ipotesi scambio tra Schouten e Basic?"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaio si avvicina e il calciomercato torna a essere assoluto protagonista. I club proveranno a sistemare problemi e anomalie delle rispettive rose cercando i colpi giusti per il rush finale. Tra queste c'è sicuramente la Lazio che cercherà di piazzare gli esuberi fuori dal progetto e proverà a regalare qualche tassello a Sarri. Tante le voci e i possibili affari che vedranno i biancocelesti protagonisti. Il Resto del Carlino parla di un possibile scambio che riguarderebbe Jerdy Schouten e Toma Basic, con l'olandese che si trasferirebbe a Roma e il croato che prenderebbe la via di Bologna. Un'operazione che sembra molto improbabile. L'ex Bordeaux è ormai un titolare aggiunto per i biancocelesti e ha spesso scalzato Luis Alberto nelle gerarchie. Giovane e dinamico si è inserito bene nel gruppo ed è molto considerato da Sarri e prevedere una sua partenza a gennaio sembra davvero difficile. Inoltre è costato quasi 7 milioni tra quota fissa e bonus ed è un calciatore su cui la società punta molto per l'immediato e per il futuro. Schouten, inoltre, soffre di problemi all'anca che non gli hanno dato pace in questo avvio di stagione tanto da fargli totalizzare appena due presenze e 115' in campo. il giocatore è in Olanda per alcuni accertamenti medici che diranno di più sulle sue reali condizioni fisiche. Esami che saranno fondamentali per il Bologna per capire come muoversi. Per quanto il calciomercato sia imprevedibile, a oggi appare uno scambio quasi impossibile.