Calciomercato Lazio, Isaksen ha espresso la sua volontà per il prossimo anno

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Isaksen è da valutare. La società ha investito una cifra sostanziosa ma il danese non ha convinto Tudor. Come riporta Corriere dello Sport, edizione odierna, il calciatore però avrebbe espresso la volontà di rimanere a Roma, con la possibilità anche di fare un anno pieno agli ordini del nuovo allenatore partendo dal ritiro di Auronzo. Da quando c'è il tecnico croato in panchina, Isaksen è sceso in campo solamente per 220 minuti, con un gol realizzato nel finale del match vinto 4-1 contro la Salernitana..

Alcune voci avevano parlato di un suo possibile coinvolgimento come contropartita tecnica nell'operazione per l'attaccante del Feyenoord Calvin Stengs, che alla Lazio piace da sempre. Da Formello però sembrano certi: Isaksen resterà alla Lazio anche nella prossima stagione, anche per non svalutare l'investimento fatto. Ovviamente sarà Tudor a decidere se e quante opportunità concedergli.