Calciomercato Lazio | James Rodriguez, Fabiani non lo esclude: le parole del diesse

CALCIOMERCATO LAZIO - In casa Lazio i tifosi sognano il grande colpo che possa infiammare l'estate. Dopo la telenovela Greenwood che, alla fine, lo ha visto approdare al Marsiglia, ora il sogno del popolo biancoceleste è quello di James Rodriguez. Il trequartista colombiano si è svincolato dal San Paolo con l'obiettivo di tornare in Europa, dopo aver disputato una grandissima Copa America con la Colombia.

Nelle scorse ore il suo profilo è stato offerto da alcuni intermediari ai biancocelesti che, però, per il momento avrebbe altre priorità da risolvere. In questo senso, intervenuto ai microfoni del Messaggero, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha detto: "Vedremo, intanto dobbiamo pensare alle uscite in questo momento". All'età di 33 anni, James Rodriguez può ancora rappresentare un'occasione per la Lazio, alla ricerca di un trequartista che possa rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Baroni.

Il classe 1991, rappresenterebbe però un acquisto in controcorrente rispetto al processo di ringiovanimento di una rosa che, al termine di questa sessione di calciomercato, dovrà aver abbassato notevolmente la propria età media. Valutazioni che a Formello dovranno fare dopo aver risolto le proprie priorità, mentre dalla Spagna altri club iniziano a muoversi sul fronte James per riportarlo in Liga.