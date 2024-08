Calciomercato Lazio | La Premier League tenta Mandas: in arrivo un'offerta

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio può stravolgersi in un attimo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe in arrivo un'offerta da 20 milioni di euro dalla Premier League per Christos Mandas. Due squadre lo potrebbero tentare. Sia il Wolverhampton che il Southampton, infatti, sono a caccia di un primo portiere. Sono due piste da tenere in considerazione.

È probabile che la società biancoceleste abbia parlato con i Saints già lo scorso mercoledì, prima dell'amichevole tra i due club (terminata 1-1, ndr.). Nel discorso potrebbe esserci finito anche Carlos Alcaraz, centrocampista argentino di 21 anni. Resta da capire se la proposta economica verrà davvero recapitata o meno alla Lazio.

In caso di cessione, la plusvalenza sarebbe interessante: il greco è arrivato l'estate scorsa per 900mila euro dall'Ofi Creta. Mandas è vincolato ai biancocelesti da un contratto fino al 2028 con un ingaggio decisamente basso. Non è ancora stato affrontato il discorso per il suo adeguamento. Un segnale che potrebbe portare il classe 2001 lontano dalla Capitale già da questa stagione.

