Calciomercato Lazio, la Premier non perde di vista Muriqi: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi resta un grande punto interrogativo. L'acquisto più esoso del mercato estivo, 17.5 milioni più bonus, al momento non ha portato l'impatto sperato. Appena due gol stagionali e prestazioni non sempre all'altezza. Anche mercoledì contro il Bayern Monaco ha deluso pungendo poco davanti e commettendo anche il fallo per il rigore dell'1-0. Tante le giustificazioni per il kosovaro che ha saltato la preparazione per un guaio muscolare e poi ha avuto il covid, fermandosi ancora poi dopo la gara con lo Zenit in Champions. Tuttavia la Lazio si aspettava molto di più da lui. Le sue qualità e la sua potenza fisica dovevano essere delle armi in più a disposizione di Inzaghi, ma il campo sta dicendo altro. La società crede in lui che ha voluto fortemente vestire la maglia biancoceleste e sposare il progetto dei capitolini, ma è chiaro che andranno fatte delle valutazioni. Il giocatore, prima di approdare in Italia, era stato seguito da molti club della Premier che vedevano le sue qualità fisiche adatte al calcio britannico. Il nome di Muriqi è stato accostato a Burnley, Tottenham e Manchester United. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, in Inghilterra non si sono dimenticati del calciatore ammirato con il Fenerbahce e più di qualche club lo starebbe ancora tenendo d'occhio. Riflessioni rimandate ovviamente di un paio di mesi visto che adesso dalle parti di Formello sono tutti concentrati sul finale di stagione alla ricerca di un posto tra e prime quattro che riporterebbe la Lazio in Champions. In estate si capirà il da farsi, ma tutto può succedere.