Calciomercato Lazio, la situazione in entrata: da Romagnoli a Zielinski

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio sta vivendo un momento di stallo. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, dopo che il duo Lotito-Tare ha intavolato diverse trattative, ora si attende. Bisogna far fermentare, come quando l'uva viene trasformata in ottimo vino.

MOSSE IN DIFESA - Tanto, quasi tutto, è stato fatto per il reparto difensivo, ora serve capire cosa andrà in porto: per Romagnoli si andrà avanti, ma prima va sbloccata prima la cessione di Acerbi, che difficilmente arriverà in tempi brevi; occhi pure su Chust del Real Madrid, ma l'incontro in programma è slittato; Casale è ancora sulla wishlist di Tare, ma non c'è stato nessun nuovo contatto con il Verona.

COLPI A CENTROCAMPO - A centrocampo, dopo l'arrivo ormai certo di Marcos Antonio, si valuta un nuovo innesto. Gli indiziati principali sono Mycon e Torreira, però sono stati presi in considerazione anche Ilic e Denis Suarez. Attenzione alla suggestione Zielinski, anche se i costi dell'operazione frenano i sogni e rimettono tutti con i piedi per terra.