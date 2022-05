Calciomercato Lazio, le strategie per la porta: tutti i nomi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio nel prossimo calciomercato dovrà affrontare la questione portieri. Thomas Strakosha è in scadenza di contratto, la Lazio aveva anche pensato di fare un'ultima offerta, ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Maurizio Sarri preferisce altri profili. Impossibile per costi la pista Kepa del Chelsea, il pallino del tecnico è Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta (scadenza 2023) e nell'ultima stagione in prestito alla Cremonese. La sua valutazione supera i 10 milioni di euro e su di lui ci sarebbe anche la Juventus, che poi vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio in un'offerta per Sergej Milinkovic. Il ds Igli Tare ha già individuato Sergio Rico del PSG ora in prestito al Mallorca (gestito dalla You first sports, stessa agenzia di Luis Alberto), non sgradito a Sarri nonostante l'allenatore preferisca Guglielmo Vicario dell'Empoli in prestito dal Cagliari (i toscani hanno il diritto di riscatto). Per quanto riguarda il ruolo di secondo dovrebbe salutare Pepe Reina nonostante abbia il riunnovo automatico in caso di qualificazione europea: in pole Ivan Provedel che si svincolerà dallo Spezia.

