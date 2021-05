Calciomercato Lazio, Luis Alberto la prima richiesta di Inzaghi all'Inter?

CALCIOMERCATO LAZIO - Simone Inzaghi diventerà presto ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. Il tecnico lascia, dopo cinque anni e mezzo, la panchina dei biancocelesti ed è pronto a tuffarsi nella nuova avventura. Il mister dovrà fare i conti con la situazione economica del club meneghino che ha spinto Conte a lasciare la Pinetina. Servirà ridurre sensibilmente le spese e chiudere il mercato con un attivo di 80/90 milioni. Una bella sfida che porterà i pezzi pregiati della squadra in vendita. Poi bisognerà anche accontentare il piacentino nel mercato in entrata. Secondo Il Messaggero uno dei primi nomi richiesti potrebbe essere quello di Luis Alberto. Lo spagnolo è uno dei fedelissimi di Inzaghi che lo ha difeso a spada tratta sempre, come accaduto dopo le dichiarazioni sull'aereo. Il mister potrebbe chiedere il giocatore a Marotta, ma sono tanti gli ostacoli. Dopo "lo scippo" di Inzaghi che segue a quello di de Vrij i rapporti tra le società non sono ottimali. Inoltre la Lazio chiede molto per il cartellino di uno dei suoi big. Va poi considerato che quando l'andaluso è stato acquistato dal Liverpool, i Reds hanno mantenuto il 30% sulla futura rivendita del cartellino del giocatore. Qualsiasi somma incassata dalla Lazio per il numero dieci, quindi, andrebbe decurtata di quasi un terzo, dettaglio non da poco. Molto dipenderà anche da chi sarà il successore di Simone Inzaghi e dalle sue richieste. Il calciomercato, poi, non è ancora iniziato. Nell'Inter poi c'è anche Eriksen che ha delle caratteristiche molto simili allo spagnolo. Marotta, che deve fare attenzione ai conti, sarà disposto a spendere tanti milioni per un giocatore con un profilo già presente in rosa? I dubbi rimangono e non resta che attendere.