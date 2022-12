Calciomercato Lazio, Luis Alberto resta o va? Le quote dei bookmaker

Il futuro dello spagnolo continua a tenere banco e anche gli scommettitori mettono in lavagna le ipotesi di permanenza e di partenza...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto da circa 18 mesi resta un grande punto interrogativo per la Lazio. Il rapporto con Sarri fatica a carburare, ma le prestazioni in campo dello spagnolo sono spesse decisive per la squadra. Inevitabilmente questa situazione anima il popolo biancoceleste e non solo. Anche le lavagne degli scommettitori sono molto attive al riguardo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Lazio resta la soluzione favorita. La sua permanenza a Formello, infatti, è bancata a 1.45. Più staccate Valencia e Atletico Madrid entrambe proposte a 5.25. Il Siviglia, vero tormentone degli ultimi anni, è una soluzione fredda per gli scommettitori che valutano 7 volte la posta l'ipotesi di ritorno in Andalusia. Meno accreditate le destinazioni italiane: la Fiorentina paga 10, la Juventus è offerta a 12. In lavagna figura anche la Roma, più una provocazione che una reale possibilità. Il passaggio alla corte di Mourinho si gioca a 15 al pari di Inter, Napoli e Milan.