Calciomercato Lazio, Luiz Felipe tra rinnovo e Barcellona. Bastos ai saluti...

Un interesse mai cessato, anche se allo stesso tempo mai veramente concretizzatosi. Luiz Felipe è nel mirino del Barcellona da diverso tempo, ma il club blaugrana guarda ancora da lontano, rinviando la prima mossa. Lui ed Eric Garcia del Manchester City sono i profili che stuzzicano di più, le alternative giuste in caso di partenza di Umtiti. Negli ultimi giorni il Barça studia la strategia per il difensore brasiliano, riporta 'Don Balon', ma la strada è in salita per due motivi: quello blaugrana sarà un mercato strettamente legato alle uscite, oltre alla richiesta di Lotito ritenuta troppo alta. Per l'ex Salernitana servono 40 milioni, poco da discutere. Si discute, anzi, un rinnovo per un contratto al momento fino al 2022. Un interesse, quello del Barcellona, che se si concretizzasse richierebbe un rapido sguardo alle alternative. La prima, non ancora definitivamente affondata, è quella di Marash Kumbulla: nonostante il reinserimento dell'Inter, il club biancoceleste non è ancora fuori dai giochi potendo contare sul gradimento del ragazzo, ma per Lotito niente aste al rialzo.

BASTOS AI SALUTI - Confermati Patric e Vavro per la prossima stagione. Lo spagnolo è vicino a un rinnovo contrattuale, mentre lo slovacco dopo un anno di 'tirocinio' avrà fiducia confermata. Quella che mancherà a Bastos: due offerte registrate per la sua cessione, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, da Francia e Turchia. Pista parallela è quella di Kim Min Jae, il 'Van Dijk coreano' che gioca in Cina al Sinobo Gouan: operazione non semplice ma suggestiva anche dal punto di vista del marketing.