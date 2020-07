Calciomercato Lazio, Majoral vicino. Possibile nuovo vertice per chiudere

È una Lazio sempre più spagnola. Dopo le conferme di Jony e Patric, e il punto fermo Luis Alberto, presto potrebbe arrivare anche Borja Mayoral ad arricchire la rosa biancoceleste. Sembra essere lui il prescelto per rinforzare l'attacco di Inzaghi. Dopo l'incontro di lunedì con gli agenti, l'accordo sull'ingaggio dell'attaccante sembra sia stato trovato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, oggi potrebbe andare in scena un altro vertice, per ottenere la quadra anche con il Real Madrid, proprietario del cartellino. Mayoral, 23 anni, ha chiuso con 8 gol la stagione in prestito al Levante e sembra aver convinto tutti dalle parti di Formello. Nonostante le piste alternative che portano a Lasagna e Luis Suarez del Watford, infatti, l'iberico è sempre più vicino a vestire i colori biancocelesti.

