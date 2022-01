Calciomercato Lazio, mezza Europa su Kostic: tutte le squadre interessate

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Filip Kostic resta un pezzo pregiato per il calciomercato. Nonostante l'Eintracht Francoforte continui a dire di non essere intenzionata a cedere il calciatore, in tutta Europa sono molti i club interessati al calciatore. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2023 e i tedeschi hanno le ultime chance per incassare qualcosa non rischiando così di perderelo a zero. In estate la Lazio era in prima fila per il serbo, ma poi la trattativa si è arenata e i biancocelesti hanno chiuso per Zaccagni. Il giocatore, però, piace sempre ai biancocelesti e nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno di fiamma. Con il problema extracomunitari, visto che la Lazio sta per tesserare Kamenovic, è probabile che il discorso venga rimandato in estate. In Germania sono sicuri che il club biancoceleste resti vigile su di lui così come l'Inter e la Fiorentina. I nerazzurri, che sperano di rinnovare il contratto di Perisic, potrebbero fare un tentativo in extremis a fine gennaio. Il serbo è stato più volte accostato anche alla Roma. L'Italia sembra la destinazione favorita vista anche la scelta di Alessandro Lucci come agente. Le piste estere, però, non vanno sottovalutate. In Germania sono certi che il giocatore sia sul taccuini di Arsenal FC, West Ham United, Atlético Madrid e Siviglia.