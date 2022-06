Calciomercato Lazio, Milinkovic tra permanenza e cessione: le quote

Gli scommettitori hanno in bacheca il futuro del centrocampista biancoceleste e non mancano le sorprese. L'ipotesi più probabile...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Quale sarà il futuro di Sergej Milinkovic Savic? Ogni sessione estiva sembra quella buona per vedere il serbo salutare Formello, ma alla fine il calciatore è sempre rimasto in biancoceleste. Otto stagioni da protagonista con l'aquila sul petto, idolo indiscusso dei tifosi e punto di riferimento degli allenatori che si sono succeduti. Questa sembrava essere l'estate giusta per un addio, ma al momento tutto sembra fermo. Nessun club ha provato l'affondo avvicinando le richieste di Lotito che valuta il suo gioiello tra i 70 e i 100 milioni. Anche i bookmakers, quindi, sono condizionati e così l'ipotesi di permanenza alla Lazio diventa quella più probabile. Una nona stagione in biancoceleste vale 1,65 volte la posta. Come sottolinea il Corriere delle Scommesse, sono staccatissime le altre ipotesi. Non mancano le sorprese con il Manchester United che guida l'elenco delle possibili destinazioni a 4,50. Subito dietro c'è la Juventus a 5, mentre il Psg è a 7,50. Si va poi direttamente in doppia cifra con Milan e Real Madrid a 10, mentre Chelsea, Tottenham, Inter e Liverpool sono a 15. Ancora più remote le piste che portano a Manchester City e Bayern Monaco, per cui le quote salgono a 25 volte la posta. Si sale ancora e l'ipotesi che Milinkovic il primo settembre vesta la casacca dell'Atletico Madrid, Arsenal o Barcellona viene pagata addirittura a 33. In tripla cifra, invece, troviamo Borussia Dortmund, Napoli e addirittura Roma tutte a quota 100. Non si sa ancora il suo destino, ma una cosa si può escludere già da ora: che Milinkovic possa attraversare il Tevere per indossare la maglia giallorossa.