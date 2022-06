Calciomercato Lazio, Muriqi in uscita: l'offerta dell'Hull City

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il viaggio a Londra del ds della Lazio Igli Tare prevede varie tappe, tra cui il tentativo di cessione di Vedat Muriqi. Il kosovaro ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito al Mallorca, ma il club della Liga non ha esercitato il diritto di riscatto a 12 milioni. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei gli iberici non si sono spinti oltre gli 8 milioni, offerta non accettata dalla Lazio. Una soluzione potrebbe arrivare proprio dall'Inghilterra: l'Hull City, dopo l'interessamento di gennaio, è tornata alla carica sul Pirata. Inizialmente si parlava di una proposta superiore ai 10 milioni, ma sempre secondo la rassegna stampa di Radiosei la cifra reale sarebbe più bassa. Per i biancocelesti non si può scendere al di sotto degli 11 milioni, ma finora nessuno si è avvicinato alla soglia.

CALCIOMERCATO LAZIO, VISITE MEDICHE POSTICIPATE PER CANCELLIERI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB