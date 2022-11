Calciomercato Lazio, non solo Ilic: l'asse di mercato con il Verona viene da lontano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che Sarri porterebbe volentieri Ivan Ilic alla sua corte non è un mistero, così come il fatto che per poter sperare di vedere il centrocampista dell'Hellas Verona approdare alla Lazio servirebbe prima una cessione di rilievo. Come ricorda l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'asse tra questi due club arriva da lontano: il primo "favore" fatto da Setti a Lotito è stato quando, nell'estate 2017, il Verona ha accolto Caceres per la prima parte di stagione dal momento che la Lazio non poteva metterlo subito sotto contratto visti i due slot per gli extracomunitari già occupati. Dopo quell'operazione l'asse tra Roma e Verona si è scaldato per Mattia Zaccagni, arrivato nel 2021 quando la trattativa per Kostic con l'Eintracht Francoforte non è decollata. La risposta del giocatore è stata più che positiva e allora nella scorsa estate la Lazio si è rifatta sotto, prelevando dagli scaligeri prima Matteo Cancellieri e poi Nicolò Casale: una scommessa per il futuro e una realtà solida per il presente.